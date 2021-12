Pontedera, 18 dicembre 2021 - Un altro grave infortunio sul lavoro in Toscana. Accade nella mattina di sabato 18 dicembre. Un dipendente di un pastificio ha subìto gravissime ferite a un braccio mentre stava lavorando. L'arto è finito dentro a uno dei macchinari per la produzione della pasta. Momenti di paura si sono vissuti in via Guerrazzi. Dove gli altri dipendenti hanno immediatamente chiamato il 118, intervenuto con l'auto medica di Pontedera.

Sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. Il dipendente è stato liberato dal macchinario e quindi trasportato in ospedale d'urgenza in codice rosso a Cisanello. Si tenta di salvare l'arto. Da capire che cosa sia accaduto e cosa non abbia funzionato. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il personale dell'Asl per la sicurezza sui luoghi di lavoro.