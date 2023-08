Santa Croce sull’Arno (Pisa), 10 agosto 2023 – Presidio con la Cgil davanti ai cancelli del consorzio Aquarno per esprimere cordoglio e anche per protestare contro la morte di un operaio caduto ieri in un depuratore dell'impianto. Un altro è rimasto ferito. I due operai erano impegnati in quota nella manutenzione di una vasca di ispessimento fanghi.

Incidente mortale sul lavoro al depuratore Aquarno a Santa Croce (Foto Gasperini/Germogli)

"Riteniamo inaccettabile che si continui a morire sul lavoro: quello avvenuto ieri al Consorzio Aquarno di Santa Croce sull'Arno è un episodio gravissimo che non può lasciarci indifferenti". Lo affermano in una nota la Cgil di Pisa, la Filctem-Cgil regionale e provinciale, commentando il decesso dell'addetto del consorzio - morto cadendo in una vasca del depuratore - e il ferimento di un altro operaio nella stessa circostanza.

"Attendiamo di conoscere dagli organi pubblici di controllo la dinamica esatta di quanto accaduto - afferma la Cgil -, ma chiediamo fin da subito con forza che vengano accertate al più presto le eventuali responsabilità sull'accaduto e là dove risultassero colpe o eventuali negligenze su chi doveva far rispettare il rispetto delle norme di sicurezza paghi senza sconto. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo affinché si interrompa la lunga lista dei morti sul lavoro".

Le sigle chiedono "subito un confronto con la direzione aziendale che non può esimersi dalle sue responsabilità".