Incidente, grave un automobilista Il tirante di un palo attutisce il colpo Ferito estratto dai vigili del fuoco

Una volta estratto dall’abitacolo della macchina, e dopo il primo intervento del medico, l’uomo - un 40enne del Comprensorio – è stato affidato al personale dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato in un campo privato vicino a Le Piscine di San Miniato per trasportare d’urgenza il paziente alle cure dei medici. Il grave incidente è avvenuto ieri, poco dopo l’ora di pranzo, a San Miniato, in località Calenzano lungo la via Castelfiorentino. Per cause in corso di accertamento un auto elettrica che percorreva la strada in direzione Ponte a Elsa avrebbe iniziato a "deragliare" fuori strada, costeggiando la vegetazione per finire la sua corsa appoggiata ad un tirante che tiene in piedi un palo della linea telefonica.

Un appoggio che ha trattenuto la macchina dal rischio di rotolare rovinosamente, rischiando di ribaltarsi su se stessa, nella vegetazione sottostante la strada. Mentre il fuori pista della macchina è stato in qualche modo "guidato" ed attutito da rovi ed arbusti che costeggiano la strada, e facendo una sorta di funzione da cuscinetto anche ad un impatto violento che poteva avvenire sia contro il palo stesso, sia contro una cabina elettrica poco più avanti: impatto che avrebbe potuto avere conseguenze più importanti e più gravi per il 40enne.

Sul posto per i rilievi di rito e di legge sono intervenute due pattuglie della polizia municipale di San Miniato, in modo da ricostruire – tra misurazioni e sopralluogo – la dinamica del sinistro. Il fuori carreggiata della macchina – si apprende – è iniziato alcune decine di metri prima il punto nel quale è stata trovata, semi ribaltata e con il ferito ancora bordo. Non è chiaro cosa possa essere accaduto e cosa possa aver causato l’incidente nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi; e se alla base del fatto ci possa essere un malore che ha colpito il conducente, o anche una distrazione. Sia per estrarre il ferito, sia per mettere in sicurezza la macchina elettrica è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Immediati sono stati i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118 e che sono arrivati con l’ambulanza ed i soccorritori della vicina Misericordia di San Miniato, seguiti dall’auto medica.

Carlo Baroni