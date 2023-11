Incidente in Fipili: auto si cappotta, paura e lunghe code

Montopoli Valdarno, 14 novembre 2023 – Paura sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tardo pomeriggio di martedì. Una donna è rimasta coinvolta in un brutto incidente da cui fortunatamente è uscita illesa.

Stava guidando quando, nel tratto tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno, in direzione Firenze, all’uscita da una galleria, ha sbandato rovesciandosi.

Non ci sono stati altri veicoli coinvolti. A intervenire per primi gli automobilisti di passaggio che hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, il 118 e la polizia stradale. La Fipili è rimasta temporaneamente chiusa in direzione nord per permettere i soccorsi. Notevoli i rallentamenti per il traffico, con lunghe code.