Il mangime si sparge sulla Fipili: caos e code di un’ora

Pontedera, 21 agosto 2023 – Un lunedì molto difficile in Fipili quello del 21 agosto. In particolare nel pomeriggio, quando un camion ha perso il suo carico: si tratta di mangime per animali, finito sull’asfalto per un problema al rimorchio del mezzo pesante. Il mangime è fuoriuscito spargendosi sulla strada nel tratto fra Montopoli Valdarno e Pontedera in direzione Livorno.

Non ci sono stati incidenti fortunatamente, ma la polizia stradale ha dovuto chiudere il tratto per il recupero del carico con uscita obbligatoria a Montopoli Valdarno. Con il traffico sostenuto di questi giorni, tra i vacanzieri e chi è tornato a lavoro e ha ricominciato a usare l’arteria stradale si sono formate code non da poco, con attese di un’ora in fila, come raccontano gli utenti sul gruppo Facebook “I Dannati della Fipili”.

Alle 19.20 i km di coda erano ancora sette, con l’incolonnamento delle auto che partiva da Santa Croce sull’Arno.