Montopoli, 1 settembre 2018 - I vigili del fuoco di Castelfranco sta intervenendo per incidente stradale sulla Fi-Pi-Li tra all’uscita di Montopoli e Pontedera in direzione Firenze all’altezza del km 47. Per cause in corso di accertamento un camper con a bordo due persone si è ribaltato su un fianco occupando tutta la sede stradale. Le due persone sono state soccorse dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare e mettere in sicurezza il camper per consentire la viabilità almeno su di una corsia. Sul posto due pattuglie della polizia stradale.