Incidente da ubriaco. Scatta la denuncia

Una denuncia per lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza a seguito di uno scontro fra due auto I carabinieri della compagnia di Volterra, dopo una serie di indagini svolte in merito ad un incidente stradale, accaduto tempo fa nel territorio, incidente nel quale erano rimasti coinvolti due conducenti con i rispettivi veicoli, hanno denunciato uno dei due automobilisti per lesioni personali colpose e per guida sotto l’influenza di alcool. Nello specifico, dopo il ricovero uno dei due automobilisti aveva riportato lesioni guaribili in 30 giorni, mentre, dagli esami tossicologici eseguiti, per l’altra persona alla guida è emerso un tasso alcolemico superiore a 1,70 gl, ovvero più del triplo di quello consentito. I carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente.