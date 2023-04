Incendio in azienda Paura e danni ingenti

Gli operai sono rimasti lì, nel piazzale. Non si sono allontanati un attimo dalla loro fabbrica. Del resto loro, insieme ai titolari, erano stati i primi ad intervenire – si apprende – avevano imbracciato gli estintori e provato a fermare il fuoco prima che si propagasse. Invece non ce l’hanno fatta e tutti sono usciti per mettersi in salvo. Il rogo che si è sviluppato ieri pomeriggio dopo le 17 nella tranceria - solettificio "La Toscana", nel cuore della zona industriale di Montopoli, ha dato del filo da torcere anche ai vigili del fuoco che, a buio inoltrato, stavano ancora cercando di mettere in sicurezza l’edificio. Il fumo nero, quando è divampato l’incendio, si vedeva da lontano, nonostante il cielo grigio. Le fiamme infatti – ci raccontano – si vedevano uscire dalla fabbrica e lavarsi alte all’arrivo dei vigili del fuoco che le hanno tenute a bada e circoscritte prima che minacciassero anche gli edifici che si trovano in prossimità della tranceria: ci sono anche alcune abitazioni e non sono state neppure sfiorate. In compenso i danni che ha riportato "La Toscana" – azienda d’eccellenza nell’indotto del calzaturiero, segnatamente nella lavorazione delle suole – pare siano ingenti. Le cause? Secondo i primi dettagli emersi pare che tutto sia stato causato da un problema improvviso all’impianto elettrico. Ad un certo punto sarebbe andata via la corrente in fabbrica e quando è stata riattivata un macchinario avrebbe iniziato a originare fuoco: da lì le fiamme si sarebbero propagate ad una velocità incontrollabile.

Solo l’allarme e l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di fermare un incendio che ha aggredito macchinari e prodotti presenti all’interno. Anche il sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, che si trovava a Pisa per una riunione è stato immediatamente avvertito dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Montopoli ed i carabinieri della compagnia di San MIniato.

Carlo Baroni