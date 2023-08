Incendio divora un fetta di bosco a San Gervasio

Le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 14,30 di ieri. E il sindaco Marco Gherardini ha subito dato l’allarme: le fiamme stavano divampando in zona San Gervasio, nella gola di bosco della zona del Castellare, quella che i palaiesi chiamano la Gervasella. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e volontari dell’antincendio boschivo. Determinante è stato – si apprende – l’intervento dell’elicottero del servizio regionale che, iniziando a gettare acqua nella profondità della macchia in fiamme, ha subito circoscritto il rogo. Il primo cittadino stesso si è recato sul luogo ed è rimasto a seguire le operazioni, finché l’incendio non è stato sotto controllo. Sono giorni di fuoco e di massima allerta, questi, complici le temperature, anche in zona, oltre i quaranta gradi. Nella giornata di mercoledì, lo ricordiamo, un incendio si era verificato nella zona di Crespina e uno ad Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme. In queste ultime due settimane particolarmente colpita è stata Fauglia con due incendi che, complessivamente, hanno divorato oltre venti ettari di bosco. Un terzo piccolo focolaio era scoppiato anche tre giorni fa nella zona Poggio alla Farnia, ma fortunatamente il proprietario del terreno dopo aver segnalato il fatto a 112 e polizia municipale è riuscito a limitare le fiamme sul nascere.

C. B.