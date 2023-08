Incendio alla stazione ferroviaria di Pontedera: le fiamme minacciano un ascensore

L’intervento tempestivo ha consentito un veloce ritorno alla normalità. Nella serata di venerdì – segnatamente attorno alle 22 – un incendio è scoppiato alla stazione ferroviaria di Pontedera Caciana Terme dove le fiamme, divampare, si apprende, su uno dei binari stavano per coinvolgere uno dei quattro ascensori presenti nella struttura. L’allarme è scatto immediatamente. E, altrettanto rapidamente, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Cascina che hanno impedito che le fiamme si propagassero all’impianto, danneggiando la struttura, creando inoltre situazioni di pericolo.

Le fiamme sono state velocemente sedate e tutta l’area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono interventi anche i carabinieri della compagnia di Pontedera per i rilievi di rito e di legge e per avviare le indagini finalizzate a capire l’origine dell’incendio.