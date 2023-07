Incanto sotto la Rocca La Banda dell’Esercito fa sold out e trionfa Musica ed emozioni

di Carlo Baroni

Partiamo dal gran finale. Dall’Inno di Mameli eseguito in piedi dagli orchestrali, con il maestro, il maggiore Filippo Cangiamila, spada in pugno e punta rivolta verso il cielo stellato. Davanti una piazza del Duomo – sold out – che per una manciata di secondi è diventata un unico coro di voci. Tutte le emozioni e la bellezza di una notte magica hanno avuto il culmine lì, in quegli attimi, gran finale del concerto evento della Banda dell’esercito Italiano che la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nell’ambito dell’impegno per sostenere la cultura, ha voluto regalare al territorio. Una meravigliosa sequenza di note che ha toccato i grandi classici, spaziando per le grandi colonne degli spaghetti western del grande Morricone, le atmosfere di Star Wars, per offrire ad un pubblico che non ha risparmiato applausi a scena aperta, quella che resterà una indimenticabile interpretazione del "Nessun dorma" dall‘opera lirica Turandot di Giacomo Puccini.

Non c’era altro da chiedere, al complesso musicale rappresentativo della Forza Armata. Se non quel momento finale in più che ha fatto cantare tutta la piazza gremita fino al limite massimo di presenze consentite. Oltre 700 spettatori per assistere all’esibizione di un’orchestra composta dai migliori professionisti che si è esibita nei più importanti teatri italiani ed esteri, collaborando con professionisti di fama mondiale come Placido Domingo. "Un onore avervi qui – ha detto Antonio Salini Guicciardini, presidente della Fondazione Crsm dando il benvenuto alla Banda –. Un privilegio poter assistere al vostro concerto che vuol essere anche il nostro omaggio all’impegno di tutti gli uomini in divisa per quello che fanno, ogni giorno. Tutti i giorni". La standing ovation è stata tutta per loro.