Inbook, i libri accessibili per superare gli ostacoli

PONTEDERA

I volumi di Bibliolandia, la rete documentaria della provincia di Pisa, sono ancora più accessibili. Sabato alle 10.30, sarà presentato alla biblioteca Gronchi di Pontedera l’inbook "Palla Rossa e Palla Blu. L’amicizia arrotonda tutto", un volume autoprodotto che traduce in simboli Caa, comunicazione aumentativa alternativa, alcune storie del libro di Maicol e Mirco (BaoPublishing). "Da anni Bibliolandia promuove gli inbook, libri accessibili anche per chi ha difficoltà con lettura e scrittura, ma questo è il primo che traduciamo- dicono Laura Martini e Patrizia Sopranzi, bibliotecarie di Itinera e CoopCulture per la rete bibliotecaria, che hanno curato la traduzione- Gli inbook sono validi strumenti da usare in tanti modi diversi". All’incontro sarà presente anche la psicologa e psicoterapeuta Laura Congiu, parte del progetto. "Racconteremo le esperienze di chi usa questi libri e faremo una lettura per mostrarne l’utilizzo e la sua validità come mezzo di comunicazione universale e inclusivo – concludono le bibliotecarie – Oltre a Francesco Mori, assessore, e Francesca Pepi, responsabile della biblioteca, sarà con noi, in collegamento on line, anche Maicol e Mirco, autore delle storie originali". La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.