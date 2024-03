Inaugurazione della ciclopista

Il tratto della ciclopista dell’Arno che da via dell’Olmo al confine con Pontedera arriva fino all’ingresso dell’argine calcinaiolo in prossimità del Ponte di via Giovanni XXIII vicino all’edificio della forestale, diventerà presto realtà. Sabato 9 Marzo, precisamente alle ore 10.30, sarà infatti inaugurato ufficialmente il cosiddetto lotto 2 che permetterà di collegare Calcinaia e Pontedera attraverso una comoda e funzionale pista ciclopedonale.

L’opera dall’indubbio valore ambientale e paesaggistico è stata cofinanziata dalla Regione Toscana.