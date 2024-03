"Inaugurazione del percorso museale 'Vasi, calchi e strumenti' a Calcinaia: la storia della ceramica nel basso Valdarno"

Oggi pomeriggio sarà inaugurata a Calcinaia, precisamente alle 16.30 presso il Museo della Ceramica Ludovico Coccapani di Calcinaia "Vasi, calchi e strumenti" un nuovo percorso museale che ospiterà documenti inediti, illustrando la storia delle produzioni di ceramica e terracotta dell’hinterland calcinaiolo. "La nuova esposizione – afferma il curatore della mostra, Antonio Alberti – arricchisce il museo, raccontando attraverso le fonti scritte, i modi di lavorazione, gli strumenti e i prodotti che caratterizzano la produzione ceramica del basso Valdarno tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del ‘900". "Le ceramiche da mensa ingobbiate e invetriate - continua Alberti - i catini maculati e schizzati di verde, ma anche una ampia gamma di calchi in gesso per la foggiatura delle forme dei catini e dei vasi da fiori, fanno da testimoni a una attività artigianale che ha avuto tra la fine del XVII secolo e la fine del XIX". Grazie all’impegno costante dei ricercatori, il Museo ha acquisito una vasta collezione di documenti storici riguardanti la produzione e la lavorazione della ceramica. Questi documenti d’archivio rivelano un complesso di attività straordinarie che hanno visto San Giovanni alla Vena emergere come uno dei principali centri produttivi locali fin dal basso Medioevo. Una testimonianza precoce di questa vitalità risale al 1384, con la menzione più antica di un ceramista del luogo, Enrichetto di Chele, che si trasferì a Pisa. L’ingresso alla mostra sarà libero per il pubblico e il percorso sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.

Andrea Martina Torre