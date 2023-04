Inaugurato il gattile "Strumento in più al servizio dei comuni contro il randagismo"

LAJATICO

Un gattile per combattere il randagismo. È stato inaugurato domenica pomeriggio la nuova area della Valle Incantata a Lajatico chiamata Valle degli Angeli. Un progetto portato avanti dall’associazione Amici degli animali a 4 zampe. "Il nuovo gattile – ha detto Alessio Barbafieri sindaco di Lajatico – sarà uno strumento a supporto delle amministrazioni della Valdera per la gestione del randagismo. Se è vero che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali, oggi sicuramente abbiamo fatto un enorme passo avanti. Grazie a tutti i sindaci presenti, alla famiglia Angelini, all’Unione Valdera e soprattutto a tutti i volontari".

Tanti gli amministratori presenti, per un servizio che geograficamente copre i Comuni che fanno parte dell’Unione Valdera, Pontedera, Calcinaia, Bientina, Buti, Capannoli, Casciana Terme Lari e Palaia, del Cuoio, Montopoli, San Miniato, Fucecchio, Castelfranco, ma anche l’alta Valdera con Lajatico, Terricciola, Chianni e Peccioli e poi Pomarance, Gambassi Terme e Collesalvetti. "È stata una bellissima giornata – ha raccontato Rossella Prosperi presidente dell’associazione – abbiamo mostrato un resoconto dell’attività svolta dal canile in questi anni, i numeri e le statistiche. Dal 2018 a oggi, su 2000 chiamate abbiamo effettuato 917 adozioni e più di 900 restituzioni. La nostra attività si basa su due binari paralleli. Da una parte ci occupiamo di rispondere alle esigenze quotidiane del territorio come la lotta al randagismo, le campagne per la sterilizzazione e la castrazione, il micro chip e le adozioni. Dall’altra ci sono i progetti come la pet therapy nelle scuole o nei centri diurni". Il gattile avrà una funzione analoga.

"Anche in questo caso risponderemo alle esigenze del territorio – continua – soprattutto a quelle nate dopo il Covid, periodo in cui per molti responsabili delle colonie feline è stato più complicato star dietro ai gatti. Ci sarà un controllo quotidiano sanitario sui mici ospitati e una maggiore visibilità per cercare di far aumentare le adozioni. Grazie ai volontari, ai Comuni che ci supportano e alla famiglia Angelini per aver creduto in questo progetto".

Sarah Esposito