Inaugura la sede di Forza Nuova. Così Pontedera si "spacca" in tre

L’inaugurazione delle sede di Forza Nuova spacca la città di Pontedera in due, anzi in tre. Ieri il tranquillo pomeriggio di shopping domenicale è stato interrotto dall’inaugurazione della sede di Forza Nuova in via Manzoni e dalle contromanifestazioni che ne sono scaturite. Intorno alle 16.30 l’apertura della sede alla presenza di Simone Grossi coordinatore toscano del movimento e il segretario nazionale Roberto Fiore. Poco lontano la piazza autorizzata a manifestare contro l’apertura, sotto il palazzo comunale, in piazza Cavour dove si sono dati appuntamento Partito democratico, Sinistra Italiana, Arci e Cgil. In mezzo, in piazza Belfiore, la contromanifestazione non autorizzata di diverse realtà provenienti dall’area di sinistra: la Rossa di Lari, la Rete dei comunisti, Cambiare Rotta, l’organizzazione giovanile comunista, Valdera rossa, No base e Usb. A dividere i primi dagli ultimi un ingente dispiegamento di forze dell’ordine. Una geografia della protesta complessa. "Siamo dalla parte giusta della storia – urlano da piazza Belfiore –. Perché siamo divisi in due manifestazioni? Perché per noi l’antifascismo non esiste soltanto in contrapposizione a ciò che fanno e che dicono chi è al governo".

Una divisione su temi nazionali e internazionali che ha impedito alle due piazze di manifestare insieme contro l’apertura di Fn. "Siamo qui – dicono da piazza Cavour – per ribadire l’identità antifascista di Pontedera, una città che non si merita questo tipo di invasione".

Qualche metro più a ovest l’inaugurazione della sede di Forza Nuova nello stesso fondo in cui a dicembre 2018 era stato inaugurato il Dirigibile di CasaPound, tanto contrastato dall’allora sindaco Simone Millozzi. "Il nostro obiettivo – racconta al microfono di fronte a una ventina di persone – è presentarsi alle elezioni amministrative in quattro Comuni della Toscana sotto i mille abitanti. Inoltre continueremo con le nostre battaglie storiche su famiglia e sicurezza". "Da oggi – risponde Grossi – ribadiamo il nostro non appoggio a FdI, stiamo valutando se fare una lista civica alternativa. In provincia di Pisa ci presenteremo a Sasso Pisano. Siamo a Pontedera perché qui aveva sede una nostra base storica e perché la città è quotidianamente sotto attacco sul fronte sicurezza, dopo 70 anni c’è bisogno di cambiare registro. Qui ospiteremo l’associazione Figli della patria per fornire assistenza legale, psicologica e sanitaria alle famiglie in difficoltà". A conclusione della manifestazione di piazza Belfiore si è svolto un corteo più volte bloccato dalle forze dell’ordine a pochi metri dalla sede di via Manzoni.

Sarah Esposito