Inaugura la mostra di Benvenuti

Inaugura domani la mostra personale di Franco Benvenuti. Una raccolta delle opere recenti allestite nel nuovo spazio dedicato all’arte nato a Ponsacco sul corso Matteotti. Si tratta dell’atelier d’arte aperto da David Brogi, assessore al sociale nella giunta Brogi, e artista, da sempre. Una scommessa quella di Brogi cominciata lo scorso dicembre, quando ha voluto riaccendere una luce sulla via principale del centro di Ponsacco scegliendo di dedicare un luogo all’arte, non solo alla sua, ma aperto a chiunque fosse in cerca di un luogo in cui esprimersi, con l’obiettivo, anche sociale, di offrire una vetrina a chi raramente è sotto i riflettori, agli artisti conosciuti durante il cammino e a chi non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra. La personale sarà visitabile dal 18 marzo al 3 aprile.