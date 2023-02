"Inaccettabile taglio alla sanità territoriale"

POMARANCE

Riguardo le nuove linee di indirizzo per il sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale, dando mandato alle aziende sanitarie di definire il piano attuativo di riorganizzazione aziendale previo confronto con tutti i soggetti interessati tra cui i sindaci, l’amministrazione comunale di Pomarance è in attesa, insieme ai Comuni vicini, di ricevere dall’azienda Asl Toscana Nord Ovest il nuovo piano territoriale.

"E’ evidente che se l’ipotesi di ridurre le ambulanze medicalizzate con medico a bordo dovesse riguardare anche il nostro territorio e la postazione 118 di Castelnuovo Valdicecina, ci opporremo con ogni mezzo a quello che sarebbe un inaccettabile ennesimo taglio alla sanità territoriale – dicono la sindaca Ilaria Bacci e la giunta - tema sul quale siamo ogni giorno impegnati attivandoci con Asl e Sds per mantenere servizi indispensabili per i cittadini in una zona periferica come la nostra. La presenza del medico a Castelnuovo, non solo è fondamentale per garantire il servizio di emergenza, ma può avere una funzione fondamentale di supporto alla continuità assistenziale attraverso il punto di primo soccorso, servizio chiuso ormai da anni e del quale più volte questa amministrazione ha chiesto formalmente in varie sedi la riapertura. Nei prossimi giorni prenderà avvio il confronto della Asl con i territori e gli attori coinvolti: non accetteremo alcun taglio".