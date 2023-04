In vendita le azioni La Belvedere di Peccioli cede 38.500 cartelle a 0,74 centesimi

PECCIOLI

C’è tempo fino al 14 aprile per presentare le offerte e aggiudicarsi le azioni della Belvedere Spa in vendita. Lo scorso 22 marzo si è svolta l’asta pubblica che ha visto l’assegnazione di 31.500 azioni (frazionate in 9 lotti da 3.500 azioni ciascuno). Ai fini del completamento della cessione delle restanti 38.500 azioni, frazionate in 11 lotti da 3.500 azioni ciascuno, il Comune di Peccioli procede nuovamente con la pubblicazione del bando, reperibile sul sito dell’ente, in modo da riaprire una finestra temporale nella quale i soggetti potenzialmente interessati possono presentare un’offerta. Un tema che si intreccia con la nascita di una, o più, comunità energetiche a Peccioli, con l’obiettivo di raggiungere l’autonomia energetica per supportare la popolazione e diventare indipendente dai fornitori e dall’instabilità dei costi del mercato.

Durante il consiglio comunale del 6 febbraio è stata approvata una delibera d’indirizzo in cui si spiega la relazione tra azioni di Belvedere ed energia. "A oggi – aveva spiegato in quell’occasione il sindaco Renzo Macelloni – la partecipazione del Comune in Belvedere è del 25,15%, cosa che porta l’azienda a essere inserita tra le grandi imprese. Etichetta che limiterebbe la partecipazione di Belvedere alla comunità energetica, uno dei soggetti che, insieme a chiunque vorrà, invece potrebbe essere tra i protagonisti principali del progetto". Questo è il motivo che ha portato il Comune ad abbassare il livello di partecipazione del Comune in Belvedere dello 0,22% del capitale sociale e quindi a vendere le azioni. La vendita sarà eseguita in modo frazionato raggruppando le 38.500 azioni da alienare in lotti di 3.500 azioni per un prezzo a base d’asta di 2.590 euro, con un prezzo per azione quindi di 0,74 centesimi.

La procedura è divisa in due fasi. Nella prima saranno valutate le sole offerte presentate dalle persone fisiche residenti nei Comuni di Peccioli e di Lajatico, dai dipendenti del Comune di Peccioli, della Belvedere s.p.a. e della Fondazione PeccioliPer. Nella seconda fase, che sarà attivata solo nel caso in cui nella prima siano rimasti non aggiudicati alcuni lotti di azioni, saranno aperte e valutate le offerte presentate dalle persone fisiche non residenti nei Comuni di Peccioli e di Lajatico, società, cooperative e da fondazioni, indipendentemente dal luogo in cui hanno sede legale. Alle 11 del 14 aprile, nella sala riunioni del Comune, saranno aperte le buste contenenti le offerte arrivate per la prima fase e successivamente, qualora rimanessero ancora dei lotti si provvederà alla lettura delle offerte arrivate per la seconda fase. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune di Peccioli.

S.E.