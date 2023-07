Cuoca in vacanza in Sardegna preleva al bancomat, un cameriere le ruba i soldi

Cagliari, 21 luglio 2023 – Disavventura per una 52enne cuoca di Pontedera in vacanza in Sardegna: un cameriere le ha portato via i soldi.

La donna ha prelevato 250 euro da uno sportello postale di San Vito (nel Sud Sardegna) e, prima di intascare i soldi, si è attardata a leggere l'estratto conto. All'improvviso ha visto una mano impossessarsi velocemente delle sue banconote, ma non ha fatto in tempo a riconoscere l'autore del gesto. Immediatamente la donna ha avvisato i carabinieri di San Vito e nel centro del sudest sardo sono scattate le indagini.

Dalle riprese del sistema di videosorveglianza dello sportello bancomat i militari sono riusciti a rivedere la scena, ma non a riconoscere il responsabile.

A quel punto sono state analizzate altre immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in paese ed è stato identificato il responsabile impegnato in due diverse circostanze a parlare con persone di loro conoscenza poco dopo il fatto. I carabinieri di San Vito in poco tempo hanno scoperto che i soldi della cuoca in vacanza erano stato sottratti da un 38enne cameriere incensurato di San Vito, che è stato denunciato.