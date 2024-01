In un anno 800mila euro di sanzioni

Con i conteggi di fine anno, il totale dell’accertamento delle sanzioni per infrazioni al Codice della strada nel Comune di San Miniato elevate nell’esercizio finanziario 2023 ammonta 867.133,85 euro. Un cifra importate, alle quale un contributo rilevante – durante il corso dell’anno – è sicuramente arrivata dai varchi elettronici della zona a traffico limitato del centro storico. Per tutto l’anno, appena concluso, i varchi hanno operato secondo il calendario per zone e per periodo. Con l’estate che ha visto una maggiore accensione della ztl ed una sua estensione. Per alcuni mesi, infatti, il ritmo di lavoro delle telecamere che sorvegliano la ztl è andata avanti con un ritmo di circa 100 sanzioni alla settimana con picchi nel week-end. Un’entrata, questa, nelle casse municipali che negli anni scorsi non c’era. Nei prossimi mesi ci saranno anche alcune modifiche con l’istallazione dei due nuovi varchi, unitamente ad alcune migliorie alla viabilità e la relativa estensione del permesso di ingresso. Intanto per le prossime settimane i varchi resteranno spenti per il maxi cantiere in corso in piazza del popolo almeno nel periodo iniziale, quanto le operazioni sono concertate davanti al sacrato della chiesa di San Domenico e via Ser Ridoldo è necessariamente chiusura al traffico veicolare. Alle sanzioni in violazione del codice della strada vanno aggiunte poi tutte le altre sanzioni amministrative che la polizia municipale eleva nell’ambito degli altri settori di competenza. Come quello ambientale con i controlli per l’abbandono dei rifiuti.