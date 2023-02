In San Domenico il primo incontro "Ora iniziamo a camminare"

A causa del maltempo, il saluto della città al nuovo vescovo ha dovuto traslocare dentro la chiesa di San Domenico, l’unica che monsignor Giovanni Paccosi conosceva già di tutta la diocesi. "Qui - ha detto - tanti anni fa ho celebrato un matrimonio. Ora però sono desideroso di conoscerle tutte, di incontrare ogni volto e ogni comunità: iniziano a camminare insieme". La pioggia battente ha impedito l’abbraccio in piazza del popolo. Davanti ad un platea di fedeli provenienti da ogni parte del territorio diocesano il sindaco Simone Giglioli, ha tenuto il discorso di benvenuto. "L’arrivo del nuovo vescovo è un punto di riferimento che può aiutarci in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. – ha detto il primo cittadino – . Le istituzioni devono affrontare insieme queste sfide che il futuro ci sta mettendo di fronte, collaborando verso obiettivi comuni per costruire comunità più coese ed accoglienti.E proprio l’accoglienza è ciò che più di tutto ci lega a monsignor Paccosi, lui che ha fatto di questo valore un punto di riferimento nel suo percorso come missionario in America Latina". Poi in Comune il vescovo ha incontrato le istituzioni: dal presidente della Regione Eugenio Giani - che ha presentato San Miniato e la Toscana con un bellissimo intervento - ai sindaci della Diocesi, vertici provinciali e territoriali dei carabinieri, della Polizia di Stato e della guardia di Finanza, i Prefetti di Pisa e Pistoia, il presidente della Fondazione Crsm Antonio Guicciardini Salini, il direttore della sede Toscana di Credit Agricole Massimo Cerbai, il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, del Dramma Popolare Marzio Gabbanini e poi associazioni e mondo del volontariato.

Carlo Baroni