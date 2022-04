"In ripresa il mercato immobiliare Compravendite su del 34 per cento"

PONTEDERA

Il mercato immobiliare a Pontedera, in Valdera, a Santa Croce e nella zona del Cuoio nel 2021 ha fatto registrare un balzo del 34% di compravendite in più rispetto al 2020. Il dato è fornito da Mediatori Group che ha effettuato un’analisi nelle zone.

"Il profilo di chi compra casa con Mediatori Group è quello di un impiegato o lavoratore dipendente, con un nucleo familiare di 3 persone e un’età compresa fra i 35 e i 44 anni – dichiara Carmine d’Onofrio, responsabile Mediatori Group – Cambia leggermente, invece, il profilo dei venditori. L’età media aumenta e si attesta sui 55-64 anni. I nostri dati interni ci hanno permesso anche di tracciare una panoramica su domanda e offerta di immobili a Pontedera e dintorni. Come nel 2020, come conseguenza dell’incertezza economica che stiamo attraversando, le nostre richieste di immobili hanno fatto registrare un calo della disponibilità di spesa nelle fasce più alte. Rimane però rilevante il numero di acquirenti ’buoni’, che dichiarano di comprare in contanti o hanno facilità a reperire un mutuo: chi ha disponibilità cerca quindi di approfittare del momento comunque favorevole".

"Per quanto riguarda le tipologie di immobili più ricercate, prevale il terratetto, ma è rilevante anche la percentuale, il 26%, degli appartamenti in piccolo complesso – ancora D’Onofrio – L’offerta non è però allineata con la domanda: gli immobili in vendita nella zona sono infatti per il 69% appartamenti in piccoli complessi. Si può dire, concludendo, che il trend delle compravendite e sui livelli pre-Covid".

Analizzato anche il mercato delle ristrutturazioni con RistrutturaMI, partner di Mediatori Group. "Rispetto a chi sta vendendo casa, nel 2021 il numero di persone che ristrutturano risulta in calo, nonostante i bonus messi a disposizione dallo stato – specifica Tommaso Bolognesi di RistrutturaMi – Questo calo di propensione a ristrutturate è visibile anche negli acquirenti".