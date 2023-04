In ricordo delle stragi la polizia dona l’olio per la messa crismale

L’olio consacrato in occasione della messa crismale del giovedì santo è stato donato dalla Polizia di Stato. Si tratta dell’olio che durante l’anno liturgico servirà per ungere gli infermi, confermare i cresimandi, celebrare i battesimi e segnare i candidati agli ordini sacri. In vista del 31mo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte, la Questura del capoluogo siciliano e l’"Associazione Quarto Savona 15" (sigla radio dell’auto scorta di Giovanni Falcone) hanno voluto donare alle diocesi di tutta Italia, tramite la Polizia di Stato, l’olio ottenuto dalla spremitura delle olive del "Giardino di CapaciZ, parco simbolo dove ogni ulivo piantato è stato intitolato a un uomo delle istituzioni caduto per mano mafiosa.

Nella diocesi il dono è stato consegnato dal dirigente del commissariato di Pontedera Luigi Fezza al vescovo Giovanni.