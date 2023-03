In Ponsacco Pacificata è... scoppiata la guerra Tre si riuniscono e chiudono il gruppo

PONSACCO

Difficile comprendere quali divergenze caratteriali possano esserci tra chi, durante questi anni di protesta per riportare la pace a Ponsacco, insieme si è incatenato davanti al palazzo della Regione Toscana ed è andato addirittura a chiedere la Ponsacco Pacificata a Roma, davanti a Palazzo Chigi, con Giargia Meloni appena insediatasi alla guida del governo. Eppure pare che così sia e nel comitato Ponsacco Pacificata è scoppiata la guerra. L’altra sera tre componenti su quattro – Gabriele Gasperini, Nicoletta Orsini e Cinzia Brogni – si sono riuniti "previa regolare e formale convocazione". Si tratta di tre dei quattro componenti fondatori del comitato e "all’unanimità hanno votato a favore della cessazione del comitato stesso per incompatibilità caratteriali e divergenze di gestione". Il quarto fondatore e attivista Samuele Ferretti non ha partecipato defilandosi dalla decisione.

"Qualsiasi comunicato o azione intrapresa a nome del comitato Ponsacco Pacificata non dovrà ritenersi legittimata – specificano Gasperini, Orsini e Brogni – E’ nostra premura comunicare che la battaglia non si ferma e sarà portata avanti, con altre modalità, anche grazie all’innesto in squadra di forze fresche. Con tutte le nostre energie e ogni mezzo lecito, andremo avanti fino alla soluzione definitiva del problema. Ponsacco prima di tutto. Non cediamo di un millimetro". Il problema da risolvere, come noto, è in primis lo sgombero del palazzo rosa di via Rospicciano e la ricollocazione delle famiglie "secondo il metodo dell’accoglienza diffusa e non nel centro di Ponsacco o in un albergo di Casciana Terme come viene ventilato da qualche giorno", specifica Gabriele Gasperini. "Ci sarà il consiglio comunale aperto a Ponsacco sul problema di via Rospicciano e su tutti gli altri gravi episodi di aggressioni ai ragazzini – aggiunge Gasperini – E noi chiediamo alla gente una partecipazione massiccia perché sarà l’unico momento in cui si potrà dire quello che si pensa agli amministratori comunali".

Samuele Ferretti ha deciso di non partecipare alla riunione dei fondatori di Ponsacco Pacificata perché, come aveva scritto nei giorni scorsi, "la coerenza alla lunga non paga e proprio per questo, diventato ormai troppo scomodo, meglio decidere di farmi fuori da subito". Come risposta ai tre che hanno sciolto il comitato, Ferretti dice di voler "andare avanti, anche da solo, senza scendere a compromessi con la politica". Resta da capire se il nome Ponsacco Pacificata qualcuno potrà portarlo avanti o no. Non sono escluse le vie legali, a questo punto. "Ringrazio le decine di persone che mi hanno contattato e chiesto di non mollare – conclude Ferretti – Preso atto che alcuni membri del comitato civico Ponsacco Pacificata non intendono proseguire nelle iniziative già intraprese chiedo disponibilità da parte di cittadini per continuare a portare avanti le attività già in corso, ritenendo giusto proseguire in tali iniziative. Mai mollare. Ho dato tutto me stesso senza mai paura di niente e nessuno, a difesa del giusto nella piu totale trasparenza. Credete di avermi annientato ma sono sempre qui, vivo".

g.n.