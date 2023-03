In piazza "Sarà una manifestazione festosa e variegata per l’ambiente"

Un coordinamento composto da 12 associazioni che organizza una manifestazione a cui hanno già aderito oltre 40 realtà locali, provinciali e regionali. Sono questi i numeri di Valdera Avvelenata che sabato 4 marzo alle 15.30 propone una manifestazione a Pontedera, sul corso, per chiedere lo stop al conferimento di amianto nella discarica della Grillaia. Un coro di voci che chiede alle istituzioni comunali e regionali attenzione alla tematica ambientale, diventata l’argomento principale anche in Valdera e a Pontedera. "Il coordinamento – spiegano – è frutto di un grande lavoro svolto intorno alla situazione della Grillaia. Una storia assurda che grida vendetta. Chiediamo il ritiro della delibera che di fatto ne ha permesso la riapertura". Il tema del coordinamento si è poi allargato anche alle altre situazioni critiche: dalla presenza di altri siti destinati allo smaltimento dei rifiuti fino allo scandalo Keu.

Tra i soggetti che costituiscono il coordinamento ci sono i rappresentanti dell’Usb Piaggio. "Il tema ambientale – dicono – va di pari passo con il tema del lavoro. Siamo in prima linea a Piombino e a Taranto e lo siamo anche qui, in Valdera. Anche in Piaggio esiste un problema amianto, riguardo alla copertura di parte delle officine, una questione che aspetta di essere risolta da anni". Negli appunti dei membri del coordinamento c’è la fotografia di un’area caratterizzata fortemente dalla presenza di discariche. Da Legoli a Gello, da Chianni alla Bulera di Pomarance. Poi ci sono i dati delle morti per amianto e dell’incidenza dei tumori. "Vogliamo che la nostra manifestazione di sabato – concludono – sia pacifica, festosa e variegata. Vigileremo noi per primi affinché sia così. Siamo riusciti a far convergere più realtà intorno a un tema che sta a cuore a tutti: l’ambiente. Come coordinamento non siamo strumentalizzabili, vogliamo soltanto che le istituzioni diano delle risposte chiare".

Sarah Esposito