In piazza per la legalità In 300 manifestano per le vie di Ponsacco

"Vogliamo tornare ad una Ponsacco pacificata, non ne possiamo più". Ieri sera sono scese in strada a manifestare circa 300 persone che hanno sfilato da piazza della Repubblica fino a piazza Valli, arrivando fin davanti al palazzo comunale per gridare "basta violenza". Striscioni, cartelli e qualche candela per far sentire la propria voce. "Questa comunità chiede di essere aiutata subito e non con tempi biblici, la situazione ormai è fuori controllo – ha detto l’organizzatore, Samuele Ferretti –. Vogliamo la pace come una volta e questa nostra volontà vogliamo farla sentire". Il corteo è arrivato fino davanti il municipio. "Stasera il palazzo comunale non rappresenta l’attuale amministrazione, ma le istituzioni tutte alle quali chiediamo aiuto – così Ferretti – ci serve una mano immediata".

Quindi hanno preso la parola i cittadini. "Occorre creare un’integrazione vera e non a senso unico. Tutti i bambini hanno diritto ad un’infanzia sicura" ha detto Yuri Giannoni. "Stasera ci sono così tante persone perché unite da un solo ed unico scopo: tornare ad avere un paese vivibile, cosa che attualmente non lo è – le parole di Maurizio Bernacchi –. Ora bisogna guardare avanti e trovare soluzioni. Ci è stato raccontato che è stato fatto tutto il possibile, ma la risposta ‘non si può’ del Comune non è più soddisfacente. Dobbiamo percorrere la strada che riguarda l’agibilità del palazzo".

E poi ha preso la parola Simonetta, una madre. "Bimbi di nove anni vivono nel terrore – ha detto – possiamo parlare per ore di integrazione, ma la verità è che certi individui non si vogliono integrare". Quindi la parola è passata a Gianluigi Arrighini. "Questa è una ferita che dura da sette anni, abbiamo bisogno di aiuto – ha detto –. Ne soffrono i bambini, ne soffre il commercio, ne soffre tutta Ponsacco. Adesso c’è una richiesta di una commissione permanente speciale che dovrà essere votata nel prossimo consiglio comunale. Un modo che potrebbe consentire ai cittadini di entrare all’interno della macchina amministrativa per trovare soluzioni che fin qui l’amministrazione comunale non ha trovato".

Luca Bongianni