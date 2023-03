In pensione Renata Tesi al timone della farmacia

E’ arrivata la pensione per la farmacista Renata Tesi, da 12 anni alla direzione della farmacia comunale di San Miniato Basso, una figura importante che il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, insieme al presidente dell’Azienda Speciale Farmacie Andrea Gronchi e al consigliere Manuela Biancalani, ha voluto salutare e ringraziare per gli anni di servizio. 6tesi 7 anni, originaria di Ponte a Egola, dopo diversi incarichi a tempo nelle farmacie di altri Comuni (Empoli, Certaldo e anche Prato) ha vinto il concorso ed è entrata a far parte dell’organico delle farmacie comunali di San Miniato. Nei suoi anni da direttrice ha vissuto il periodo del Covid, con tutte le difficoltà e le sollecitazioni che ci sono state, e il trasferimento nei nuovi locali a fianco della Coop a San Miniato Basso, un rinnovamento che ha cambiato molto l’assetto della farmacia. "E’ stato un piacere lavorare in questa struttura, dove ho incontrato colleghe e colleghi di grande valore che mi hanno aiutato, creando un gruppo di lavoro forte e coeso - ha dichiarato Tesi -. Nel corso degli anni il ruolo della farmacia si è modificato moltissimo, e la sede di San Miniato Basso è cresciuta divenendo centrale con un servizio variegato e di grande qualità".