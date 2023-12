In oltre 500 al Santa Chiara per "Degustando l’arte"

Successo di pubblico per la seconda edizione di "Degustando l’Arte" che ha proposto un interessante viaggio tra storia, tradizioni e patrimonio agroalimentare. Le serate dedicate all’incontro tra arte, musica, cibo e vino, organizzate dalla Fondazione Conservatorio Santa Chiara, hanno visto il “tutto esaurito” grazie all’apprezzamento da parte del pubblico: durante le tre serateè stata registrata la presenza di oltre 500 persone tra coloro che hanno partecipato all’iniziativa e i visitatori arrivati nel fine settimana per ammirare il museo con le sue importanti opere artistiche. Questa edizione ha visto anche la partecipazione degli chef Gilberto Rossi con “PepeArte, l’arte in cucina” e Paolo Fiaschi con “L’Arte di arrangiarsi in cucina” che hanno proposto idee per preparare pietanze gustose. Gli ospiti sono stati accolti dal Maestro di galateo Stefano Agnoloni. "Siamo soddisfatti della riuscita di questa seconda edizione per l’affluenza di pubblico e straordinaria partecipazione – ha detto Vittorio Gabbanini vice Presidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara: . E’ un progetto che vorremmo ampliare nell’offerta perché mette in rete tante energie con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio",