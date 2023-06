In nome di Nocchi e Tosti Un assegno all’ospedale

PECCIOLI

Un assegno da 2.516 euro, per contribuire all’acquisto di due nuovi caschi per la prevenzione dell’alopecia nei day hospital oncologici dell’ ospedale di Pontedera e Volterra, è stato consegnato al direttore del dipartimento oncologico dell’azienda Asl Toscana nord ovest e presidente della Fondazione F.A.R.O. Onlus Giacomo Allegrini, dagli organizzatori della nona edizione della cena di beneficenza in ricordo di Ruggero Nocchi, giovane scomparso nel 2011 ma rimasto nei cuori di tante persone.

L’evento si è svolto nei giorni scorsi al centro polivalente di Peccioli, dopo un’attesa di tre anni legata alla pandemia da Covid, in occasione del nono Memorial Ruggero Nocchi. Una pandemia che aveva interotto questa catena della solidarietà.

La cena, allestita come sempre dalla società calcistica ADT Amatori Peccioli, è stata ancora una volta l’occasione per sostenere la ricerca oncologica e per ricordare due amici che non ci sono più: oltre a Ruggero Nocchi, scomparso all’età di 30 anni a seguito di una grave malattia, dopo aver difeso per molti anni la porta della squadra pecciolese, anche Duccio Tosti, suo coetaneo, venuto a mancare nel 2012 (l’anno dopo il decesso di Ruggero) in un tragico incidente aereo.

La serata ha fatto registrare una grande partecipazione, a conferma di quanto sia Duccio che Ruggero, per gli amici Tana, vengano sempre ricordati con grande affetto da tutta la comunità pecciolese per la loro disponibilità, solarità e autenticità.

"Ringrazio di cuore i ragazzi del gruppo ADT Amatori Peccioli – evidenzia il dottor Allegrini - che da anni ci supportano con cene di beneficienza e tanta generosità. E’ toccante vedere come questi ragazzi, a distanza di tanti anni tengano vivo il ricordo di un compagno come se fosse ancora qui. Michele Brogi, uno dei ragazzi organizzatori dell’evento, nel discorso di apertura della serata, ha evidenziato, con commozione, quanto Ruggero e Duccio siano davvero ancora con tutti loro, ogni giorno. Si tratta ormai di un sodalizio consolidato".

Due macchinari per prevenire l’alopecia, presenti nelle strutture di day hospital di oncologia degli ospedali di Pontedera e Volterra e forniti in comodato d’uso dalla Cassa di Risparmio di Volterra, dovranno infatti essere sostituiti a partire dal mese di novembre 2023 perché non più in produzione e quindi senza più pezzi di ricambio.