In missione per scoprire il borgo Nasce il primo gioco di ruolo "Tanta fantasia e una storia vera"

di Sarah Esposito

Scoprire gli angoli di un borgo e le sue storie attraverso un dedalo di strade pieni di giochi e indovinelli da risolvere. Comincia così l’avventura proposta da Sheila Giglione ed Erica Braccini della CdB Valdera Tuscany a Palaia. Si chiama "Village Escape Palaia" ed è un gioco di ruolo dove i partecipanti hanno una missione da compiere attraverso la risoluzione di enigmi e indovinelli che li porteranno a scoprire e conoscere anche i principali monumenti e luoghi di interesse storico-artistico del borgo.

"Da alcuni anni – raccontano – abbiamo lanciato l’Escape Game ambientato all’interno del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, un’attività che sta piacendo molto. Partendo da quella esperienza e dopo aver frequentato dei corsi sulla gamification, abbiamo deciso di ampliare il raggio d’azione ed è nata l’idea di creare un gioco all’aperto, in un borgo intero". È così che un castello medievale diventa l’ambientazione di una storia di fantasia con dei richiami alle vere vicende di Palaia. "MonsMagnifrido ricorda l’antico nome del castello medievale di Palaia, da un documento risalente l’anno 986 – spiegano - lo storytelling del gioco è ovviamente frutto della nostra fantasia ma abbiamo voluto inserire anche alcuni aspetti storici, riprendendo a tratti la vicenda da cui deriva il detto Peggio Palaia, quando il capitano di ventura Niccolò Piccinino assediò il castello nel 1435 ai danni della Repubblica Fiorentina che dominava il borgo". I modi per giocare sono due. Si può intraprendere l’avventura in solitudine seguendo gli indizi che si trovano online sul sito della CdB, oppure contattare le due ideatrici che, insieme a qualche aiuto per riuscire a concludere il gioco, guidano i visitatori in un tour di Palaia.

"È rivolto a tutte le età – continuano – e, ci teniamo a dirlo, è un itinerario che si basa sull’accessibilità. Un aspetto che ci sta molto a cuore perché vorremmo che la visitabilità dei nostri borghi fosse sempre più ampia dato che le persone con disabilità motorie spesso hanno difficoltà a trovare iniziative a loro dedicate". Un modo per scoprire Palaia e la sua storia giocando a caccia di indizi. "Attraverso l’utilizzo di dinamiche tipiche del gioco o dei videogiochi – concludono – è possibile rendere un borgo entità giocabile, coinvolgendo gli utenti come parte attiva di un luogo e delle sue peculiarità. Vogliamo dimostrare che con poco si può fare moltissimo. Il nostro sogno è di estendere questo tipo di esperienze ad altri borghi della Valdera. Tra poco partirà un nostro progetto a Vinci e a breve il gioco di Palaia sarà disponibile anche in inglese. Cosa serve per cominciare a giocare? Una connessione internet e grande spirito di osservazione!".