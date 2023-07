In migliaia per la lavanda Anche Giani in “Provenza“

Ormai si dice cosi: un angolo di Provenza in Toscana. Sono i "Giorni della Lavanda" a Santa Luce. Un mese e mezzo iniziato l’11 giugno e che fino al 23 luglio, nell’entroterra pisano vedono in scema la quinta edizione dell’evento: ogni anno richiama circa 20mila visitatori di tutte le età pronti a emozionarsi allo spettacolo dei campi che si tingono di viola. In mezzo una serie di eventi musica, cibo locale e street food, seminari, laboratori, trekking e percorsi in e-bike in un percorso di iniziative legate alla natura e al benessere. Il Festival nasce per volontà dell’azienda Flora che da 35 anni si occupa di aromaterapia naturale. In particolare coltiva lavanda e produce oli essenziali biologici e biodinamici.

"I campi di lavanda alla Pieve di Santa luce sono molto belli e Sonia De Angelis e Mario Rosario Rizzi con tutti i ragazzi di Flora stanno facendo davvero un ottimo lavoro – dice il sindaco di Crespina Thomas D’Addona – . Un’idea imprenditoriale vincente, una mentalità illuminata, che porta avanti una rete di imprese del territorio, all’insegna della sostenibilità, del biologico, della territorialità e dei prodotti di qualità. La lavanda è anche promozione turistica, che sta portando migliaia di turisti sulle colline pisane: abbiamo adesso un nuovo asset in Toscana, che si aggiunge agli altri e che potrà svilupparsi ulteriormente, basta assecondarlo".

"La presenza del presidente della Regione Eugenio Giani – conclude D’Addona – testimonia la vicinanza della Regione a questo progetto, che ha raggiunto risultati molto importanti, ma ha ancora molto da dare".

C. B.