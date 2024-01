In Costa d’Avorio l’affetto dei bambini

"I bambini adottati ci hanno accolti festosi con genitori, capi villaggio e responsabili volontari che aiutano nella gestione del progetto. Accoglienza calorosa con saluti, ringraziamenti e foto di rito. Non potevano mancare i regali tra cui riso, un pollo e addirittura un capretto". Lucio Tramentozzi, giorno per giorno, ha raccontato sui social a tutti il viaggio che la delegazione dell’associazione "nel Sorriso di Valeria" ha appena effettuato in Costa d’Avorio. E’ la seconda visita, dopo quella memorabile e straordinaria

del dicembre 2017. Scopo del viaggio la visita ai bambini che sostiene con un progetto

di istruzione scolastica fin dal 2009 che sono circa un centinaio. Un viaggio che ha permesso all’associazione di toccare con mano i risultati di un impegni che vede unità la comunità di San Miniato e quella di Sonnino che sono i motori de "Nel Sorriso di Valeria". "Nel mio saluto, ringraziamento e risposta – racconta Tramentozzi, illustrando la cerimonia finale del viaggio – non ho potuto promettere molto di più, ma una cosa ho voluto assicurare: continueremo a stare con loro per tanti anni ancora".Alla fine e dopo gli incontri con i capi villaggio c’è stata consegna delle magliette, cappellini e calendari a tutti i bambini. la delegazione era composta dal presidente Lucio Tramentozzi con i soci Lucy Moscardi e

Amedeo Altobelli.

