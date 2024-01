In centinaia alle camminate calviniane

Oltre 40 classi di tutto il Villaggio Scolastico coinvolte, con centinaia di studenti impegnati su un percorso che è soprattutto fonte di immaginazione. Sono le ’Camminate Calviniane’, iniziativa pensata dalla Biblioteca Giovanni Gronchi e dal Comune di Pontedera nell’ambito del più ampio cartellone di “Cantiere 100 Calvino”, partito ad ottobre scorso per celebrare il centenario della nascita del grande scrittore, paroliere, intellettuale e figura di riferimento della letteratura del Novecento, Italo Calvino.

Accanto a mostre, laboratori, conferenze, iniziative con momenti di lettura collettiva, si snodano decine di passeggiate in giro per la città, dedicate a studenti e docenti. Dopo un lavoro preparatorio svolto in aula, i ragazzi escono, accompagnati dagli insegnanti e dal bibliotecario scolastico Enrico De Magistris, seguendo itinerari sempre diversi e tenendo in mano carta e penna per appuntarsi pensieri. Vengono raccolte suggestioni e sollecitazioni e al momento del ritrovo finale, alla Gronchi, gli spunti sono raccolti e discussi, tutti assieme.

Una iniziativa pensata per i giovani in una biblioteca che, sulle nuove generazioni, continua a lavorare incessantemente. Sempre all’interno del Cantiere 100 Calvino si svolgono i laboratori per i bambini e i più piccoli sono anche protagonisti, con i loro elaborati, di una mostra allestita all’interno della Gronchi. "Ci siamo immaginati una serie di iniziative dedicate a Calvino che abbiano al centro la sua scrittura e la sua visione - spiega l’assessore alle politiche educative e scolastiche Francesco Mori - e lo stiamo facendo celebrando la creatività e intercettando una platea di ogni fascia di età, con una grande attenzione per i più giovani".