In cattedrale le reliquie di Carlo Acutis

VOLTERRA

Un evento di grande significato spirituale ha avuto luogo domenica 14 settembre nella Basilica Cattedrale di Volterra, che ha accolto ufficialmente le reliquie di San Carlo Acutis. La cerimonia si è svolta durante la messa delle 11.30 e ha coinvolto i fedeli locali, accorsi numerosi per l’occasione. L’arrivo delle reliquie segue di pochi giorni la sua canonizzazione, avvenuta domenica 7 settembre per mano di Papa Leone, che ha proclamato Carlo Acutis santo. Conosciuto come il “cyber-apostolo dell’Eucaristia“, Acutis è diventato un punto di riferimento per i giovani e per la Chiesa, grazie alla sua profonda fede unita a una spiccata capacità di utilizzare le nuove tecnologie per evangelizzare e diffondere il messaggio cristiano. Le spoglie mortali del giovane santo si trovano ad Assisi. Le reliquie, consistenti in una ciocca di capelli del Santo, sono state inviate alla Cattedrale direttamente dalla Postulazione, che ha accolto una specifica richiesta del Duomo di Volterra. L’importanza di questa reliquia è duplice: da un lato, rafforza il legame tra il duomo e la figura del giovane santo, dall’altro offre ai fedeli un nuovo e tangibile punto di contatto con la spiritualità di Carlo Acutis. All’inizio della celebrazione, le reliquie sono state portate solennemente all’altare da una bambina, in un gesto che simboleggia la purezza della fede e la vicinanza del giovane santo ai più piccoli. Le reliquie si affiancano ora alla statua di San Carlo già presente in Cattedrale da diversi mesi, diventando un nuovo, importante punto di riferimento per la devozione dei fedeli. Ogni domenica, la reliquia viene esposta per la venerazione dei fedeli, offrendo un’occasione continua per onorare la memoria e il messaggio di San Carlo Acutis.