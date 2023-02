Gli agenti delle volanti durante i controlli notturni nel week end, hanno intercettato un’auto con tre giovani a bordo, italiani, di età tra i 19 e i 24 anni, originari di Pontedera con precedenti di polizia, che stava procedendo contromano. È successo dopo che il veicolo aveva svoltato nel controviale di Viale Carducci in direzione Piazza Dante.

Gli agenti della volante hanno notato la percolosa manovra della Peugeot con i tre giovani e hanno derciso immediatamente di bloccarla in prossimità di viale Risorgimento. Procedendo al controllo dei tre soggetti, hanno verificato che il conducente stava guidando sotto effetto dell’alcol, perciò è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante della recidiva avendo già commesso la medesima violazione lo scorso luglio. Per tale motivo gli è stata ritirata la patente di guida. Il giovane infatti dopo essere stato sottoposto a controllo con etilometro in dotazione alla Polizia di Stato, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al minimo di legge.

Tutti e tre i giovani inoltre sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di dosi di marjuana per uso persponale. Dal data base della polizia è stato poi riscontrato che i tre pontederesi fermati erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.