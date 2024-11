In arrivo soldi alle famiglie per sport , musica e viaggi

PECCIOLI

Una buona occasione per coltivare passioni sportive, culturali e magari scoprire il mondo grazie ai fondi per le famiglie da parte del Comune di Peccioli. Torna, in continuità con gli anni passati, l’opportunità offerta dall’amministrazione comunale pecciolese di ottenere un incentivo economico individuale per la formazione extrascolastica dei giovani tra i 5 e i 19 anni residenti a Peccioli. Domani verrà pubblicatio il bando per la formazione giovanile da effettuarsi nell’anno formativo 2024/2025, finalizzato a sostenere le famiglie per la copertura delle spese necessarie per la pratica di attività come sport, musica e apprendimento delle lingue straniere.

L’accesso agli incentivi, basato sul reddito del nucleo familiare, favorisce l’accesso alla formazione extrascolastica anche alle fasce più deboli di popolazione: per accedere al contributo occorre essere in possesso di attestazione Isee con valore non superiore a 40mila euro. Il bando prevede 3 misure di contribuzione ed è possibile presentare domanda per una o più misure. In particolare, sarà possibile ottenere un contributo fino a 500 euro per l’attività formativa di una disciplina svolta da bambini o ragazzi tra i 5 e i 19 anni (fino a 16 anni per calcio e basket), fino a 800 euro per la formazione musicale e fino a 1.000 euro per chi effettua viaggi studio all’estero.

La domanda dovrà essere presentata online entro il 18 dicembre, tramite la piattaforma ContrE (raggiungibile dalla home page del sito web del Comune di Peccioli) mediante l’accesso con SPID e Carta Nazionale dei Servizi. Il bando completo è reperibile sul sito del Comune e sull’app del Sistema Peccioli.