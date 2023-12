In arrivo nuove telecamere di videosorveglianza

BUTI

"Verrà potenziato e implementato il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale di Buti". A darne notizia è la sindaca Arianna Buti. "Il progetto prevede il potenziamento del software che permetterà una maggiore efficacia e tecnologia avanzata dell’impianto esistente – spiega la sindaca Buti – E verrà implementata la rete del sistema già esistente con l’installazione di nuove telecamere in località Riaccio, la Croce e in piazza Garibaldi al fine di avere una copertura quasi completa delle strade principali di accesso al territorio comunale". Nuove telecamere anche per la lotta all’abbandono dei rifiuti ed al corretto conferimento degli stessi, soprattutto con l’inizio della raccolta puntuale dell’indifferenziata. "Occorre premettere che il lavoro di questa polizia locale, nel primo periodo della variazione della raccolta dell’indifferenziato, è stato dedicato alla prevenzione e all’educazione con il gestore Geofor – spiega ancora Arianna Buti – Nel 2023 sono state accertate 22 sanzioni per abbandoni di rifiuti e per l’errato conferimento, dei quali 20 contestate a cittadini residenti nel comune di Buti. Tutti gli abbandoni di rifiuti sono reato. I contravventori saranno chiamati a rispondere penalmente dell’illecito e con ammende da 1.000 a 10.000 euro".