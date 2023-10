In 2.100 firmano per chiedere i militari nel bosco delle Cerbaie

Il tour iniziato sabato 23 settembre a Fucecchio è finito a Orentano. "Abbiamo raccolto in questa stupenda frazione ben oltre 120 firme ed è per questo che il nostro Comitato per la tutela e la valorizzazione delle Cerbaie vuole ringraziare Paolo Del Seta, Nicola Sgueo e Monica Ghiribelli – spiega una nota –. Ma vogliamo citare e ringraziare ancora una volta tutte le altre frazioni da noi visitate in questo intenso mese per la raccolta firme a favore di Strade Sicure che ci ha visto presenti a Fucecchio in piazza Montanelli, Galleno, Ponte a Cappiano, Querce, Torre, Fucecchio centro commerciale Coop, Le Vedute, Massarella e per finire Orentano". Un percorso per chiedere l’impiego dell’esercito per liberare le Cerbaie dalla droga. "Tante sono state le firme raccolte ben oltre 2100 e questo ci rende orgogliosi di lottare per una giusta causa – conclude il comitato – Nei prossimi giorni ci rifaremo vivi per comunicare a tutti la destinazione delle firme raccolte".