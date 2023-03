Imu non pagata nel 2017 Comune invia 97 avvisi per oltre 54mila euro

CASTELFRANCO

Un centinaio di cartelle in arrivo dal Comune di Castelfranco ai costribuenti che non hanno pagato l’Imu nel 2017. Per la precisione sono 97 le lettere in arrivo nelle case dei castelfranchesi morosi per un totale di 54.687 euro tra interessi e sanzioni. Il totale dell’imposta che il Comune vuol riscuotere è di 41.137,81 euro, gli interessi sono di poco inferiori ai mille euro (975,32), mentre è di oltre 12mila euro il monte delle sanzioni. Di 502,46 euro le spese di notifica che ammontano a 5,18 euro per ogni provvedimento spedito. La cartella con l’importo più alto è di 2,384 euro, la più bassa è di appena 24 euro.

Gli uffici tributari del Comune di piazza Bertonciniha emesso fino al 26 gennaio 2023, avvisi di accertamento Imu relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 per un totale di 191.753,29 euro. L’ulteriore centinaio di avvisi, per un totale di Imu non pagata (54.687 considerando interessi, sanzioni e spese di spedizione) è stato spedito il 21 marzo scorso. Ammonta a oltre 230mila euro, quindi, il totale dell’Imu non riscossa dal Comune di Castelfranco nei tre anni dal 2017 al 2019 per un consistente danno alle casse dell’ente guidato dal sindaco Gabriele Toti.

Resta sottinteso che chi ritiene di essere destinatario di un avviso di pagamento ingiusto e improprio perché ha già provveduto a pagare l’Imu relativa al 2017, 2018 e 2019, e quindi di essere vittima di un errore, può farlo presente agli uffici comunali esibendo la ricevuta di pagamento. Continua l’opera del Comune di Castelfranco per il recupero delle tasse non versate dai contribienti e quindi non riscosse dall’ente. Un’opera che va avanti da diversi anni e che nel tempo ha fatto registrare un recupero di diverse centinaia di migliaia di euro. Il Comune sta effettuando in autonomia le verifiche e l’invio degli avvisi di accertamento.