Imprenditori, un accordo storico. Nasce il primo consorzio di imprese

La quasi totalità dell’imprenditoria locale dei Comuni di Pomarance, Castelnuovo e Monterotondo, formalizza un accordo storico nell’area tradizionale geotermica: nasce il primo Consorzio, un raggruppamento di imprese dei territori della geotermia con quartier generale in piazza De Larderel a Pomarance. Sono 30 le ditte locali che dopo aver costituito la rete di imprese Riag nel 2020 si trasformano in consorzio, dando il via a un nuovo organo sociale con un rinnovato cda. Si conferma ai vertici la presidenza di Carlo Giannoni come già per Riag, mentre la vice presidenza è affidata a Lorenzo Buzzichelli in rappresentanza di Tef. Entrano nel direttivo le società Isolver con Claudio Conti, Ciclat con Davide Biondi, Geomec con Nicola Simoncini, Galletti con Roberto Galletti, Geoterm Campisi, Larderello Impianti con Renzo Amidei, Unipol con Stefano Brunetti e Alpha con Simone Almerico.

"E’ un passaggio storico atteso da decenni, e grazie alla spinta di tanti imprenditori locali uniamo le forze lavorative per salvaguardare il nostro territorio - esordisce il nuovo direttivo - la volontà di noi imprenditori di usufruire anche di un consorzio è sicuramente un vantaggio per rafforzare il know-how sul territorio e per concorrere in ambito regionale e nazionale. E’ nostra intenzione aiutare e agevolare le amministrazioni locali affinché possano avere un unico soggetto sul proprio territorio che possa rispondere alle loro esigenze, così come in futuro crediamo che il nuovo Consorzio possa essere di aiuto alle grandi aziende che investono sul territorio, fra le principali Enel Green Power . Da molti anni ne parlavamo, finalmente ora è realtà. Auspichiamo che altri importanti imprenditori locali possano aggregarsi alle nostre idee e essere partecipi di un progetto che può solo essere di buon auspicio al nostro territorio. Il Consorzio - riprende il direttivo - non snatura le attuali società o cooperative che proseguono indipendenti nelle loro attività. Il nuovo organo è fondamentale per aggregare le risorse, dato che ogni singola impresa non può avere le risorse infinite tecniche e operative. E serve per avviare strategie imprenditoriali volte a creare occupazione sul territorio.Tutto sarà valutato dal direttivo, proprio per non interferire in modo negativo su ogni singola società". Infine, il presidente e il direttivo ringraziano "tutti coloro che hanno contribuito all’avvio del consorzio, sperando che questa aggregazione sia solo l’inizio della nascita di un grande polo industriale geotermico".

Ilenia Pistolesi