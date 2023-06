Impiego dopo la specializzazione Le calzature e le molte opportunità

Dalla formazione professionale al posto di lavoro, in pochissimi mesi. Il settore della calzatura nel distretto del cuoio offre grandi opportunità. Quindici ex disoccupati hanno trovato lavoro all’interno di un nuovo reparto di cucitura della tomaia, un reparto appena creato dal Gruppo Manifatture Italiane - River Group grazie alla formazione professionale messa in campo dal Consorzio Toscana Manifatture con sede al olo tecnologico conciario e raccoglie circa 50 aziende del settore della filiera della scarpa. "I due corsi di formazione realizzati tra febbraio e aprile hanno già dato frutti importantissimi - racconta Gianluca Papini, direttore del Consorzio - collocando 15 persone all’interno di un’azienda importante che lavora con i più grandi brand della moda internazionale. Formiano persone per tutte le fasi della lavorazione".