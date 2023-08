Impianto di compostaggio PONTEDERA: "Troppi ritardi" - Interrogazione al Sindaco

Ritardi sull’entrata in funzione del nuovo impianto di compostaggio, il consigliere comune Alberto Andreoli del Gruppo Presidio Civico presenta un’interrogazione al sindaco ed alla giunta. "Quanto ci sono costati questi ritardi?" chiede il consigliere. "Si legge sulla cronaca locale che l’impianto di compostaggio sarà pronto entro fine anno – dice Andreoli – peccato che sempre a mezzo stampa a gennaio si sostenesse che l’opera fosse in dirittura d’arrivo e che già a marzo i rifiuti avrebbero varcato l’ingresso del nuovo impianto. Il 2 maggio 2017 gli ex sindaci della città di Pisa e Pontedera annunciavano il progetto e ponevano la prima pietra del nuovo impianto affermando che entro gli inizi del 2019 sarebbe entrato in funzione. Anche il piano straordinario di ambito redatto dall’ATO prevedeva l’utilizzo del nuovo impianto di compostaggio a partire dal secondo semestre 2019 per 44.000 ta. Il blocco totale dei lavori dovuto al fallimento della società appaltatrice e i successivi ritardi, hanno avuto sulla società Geofor Spa, un impatto economico negativo in quanto i budget previsionali societari prevedevano ricavi già a partire dal 2019, data stabilita di entrata in funzione dell’impianto. Ad oggi l’impianto non ancora stato completato". Quindi le conclusioni del consigliere.

"I mancati ricavi hanno impattato e continuano ad impattare in maniera alquanto significativa – prosegue –. Al tempo stesso è fermo anche il vecchio impianto indicato come il responsabile delle maleodoranze che arrivavano anche in alcune zone della nostra città e che era in grado di produrre solo un compost che non poteva essere usato in agricoltura ma solo come materiale per coprire i rifiuti in discarica. Vogliamo conoscere anche la stima dell’impatto del ritardo di costruzione dell’opera, dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento e dei mancati ricavi, sul Pef di ogni singolo anno a partire dal 2019 ad oggi e quindi sulle bollette Tari per i cittadini".