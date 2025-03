Impianto Biogas: "Un’assemblea sul futuro"

SANTA MARIA A MONTEI consiglieri comunali del Pd, Patrizia Faraoni e Francesco Petri, chiedono un incontro pubblico per aggiornamenti sull’impianto a Biogas di San Donato (nella foto). "Ci risulta che si sia conclusa una prima fase relativa alla presentazione delle osservazioni in merito all’avvio del procedimento per la riconversione dell’impianto a Biogas di San Donato in impianto di produzione di biometano – scrivono Faraoni e Petri – Vista la modifica non indifferente, proposta dalla società titolare dell’impianto, chiediamo alla sindaca Del Grande di conoscere come stanno procedendo gli sviluppi, gli incontri e le trattative sui vari piani amministrativi ed eventualmente legali. Crediamo fortemente, vista la delicatezza della situazione, che sia un diritto dei cittadini sapere la loro evoluzione e un dovere dell’amministrazione tenere aggiornata la cittadinanza".

"Considerato che l’ultima riunione pubblica risale a novembre 2024 – concludono i due consiglieri della minoranza – sollecitiamo il sindaco e la giunta affinché convochino quanto prima una nuova riunione pubblica a San Donato, dove la cittadinanza possa essere messa al corrente sull’evolversi dello stato dei fatti. I cittadini hanno il diritto di sapere quali sono stati o saranno gli sviluppi relativi alla questione Biogas e soprattutto di sapere come l’amministrazione sta gestendo tutta la situazione. Sapere se le modifiche richieste dall’azienda andranno avanti e soprattutto se sono state chieste le doverose compensazioni per il territorio di San Donato e Cinque Case. Rimaniamo in attesa di sapere la data per l’incontro che speriamo sia comunicata quanto prima".