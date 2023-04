"Impedite l’accesso alle terre avvelenate"

La politica all’attacco dopo i primi risultati usciti dalla relazione tecnica che riporta le attività svolte dal gruppo di lavoro dell’università di Pisa costituito nell’ambito della convenzione per la caratterizzazione del Keu e lo studio dei processi di rilascio di inquinanti con particolare riferimento a cromo esavalente. Risultati che hanno avuto un effetto dirompente. "Ora sappiamo cosa va fatto del Keu – spiega una nota del Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina – : una bonifica immediata di tutti i luoghi in cui è presente . Non si può non considerare la richiesta che si leva dai cittadini e dai comitati. La pericolosità del Keu è confermata in modo chiaro dallo studio pubblicato sul sito di Arpat e realizzato da Università di Pisa, Cnr e altri importanti e indipendenti istituti di ricerca scientifica". "Il Keu contiene cromo e quel cromo sottoposto agli agenti atmosferici, aria, acqua, umidità, si trasforma in cromo esavalente – attacca Sinistra Italiana – Oggi è il tempo dell’azione immediata. Ognuno faccia la sua parte: l’amministrazione comunale di Pontedera, che pur avendo adempiuto correttamente alle prescrizioni date da Arpat nei mesi precedenti, deve far si che nessuno incautamente possa venire a contatto con i cumuli presenti nell’area denominata Green Park, impedendone fisicamente l’accesso almeno nella parte dove sono stoccati".

"Ognuno faccia la sua parte: il governo nazionale si attivi con una decretazione d’urgenza per garantire agli enti locali i finanziamenti necessari alle bonifiche, questa si, un vera emergenza che non può essere trascurata – conclude la nota –. Ognuno faccia la sua parte: i parlamentari eletti in questa circoscrizione si facciano garanti dei processi necessari a far fronte a questa emergenza. stimolando e controllando gli atti governativi. Il Circolo di Sinistra Italiana Valdera Valdicecina non è disponibile a lasciar passare sotto traccia una vicenda così delicata e urgente".