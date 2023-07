Imbrattato a Capanne il cinema parrocchiale

MONTOPOLI

Tutto ripulito in tempo per l’avvio della prima settimana del campo solare della parrocchia. Ma l’amarezza rimane: la parete laterale e la porta di sicurezza del cinema parrocchiale di Capanne, intitolato a don Enzo Terreni, sono state imbrattate con disegni osceni e scritte oltraggiose. Le scritte e i disegni sono stati coperti, per ora provvisoriamente, in attesa di un intervento che uniformi la parete. "Da una parte – afferma il parroco don Udoji – c’è la soddisfazione per l’avvio dei campi solari, dove abbiamo una quarantina di bambini e nessuno come i bambini riesce a portare gioia; un po’ di tristezza pensando che alcuni giovani si divertono a imbrattare un patrimonio che è di tutti. Spero che coloro che lo hanno fatto comincino a pensare che imbrattando il cinema tolgono qualcosa anche a loro stessi e che quindi possano smettere di lasciare in buone condizioni ciò che abbiamo ricevuto. Non sono danni gravissimi ma il ripristino richiede risorse che avremmo potuto destinare a scopi più utili".