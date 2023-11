Illuminazione natalizia. Novemila euro dalla giunta

SANTA CROCE

Novemila euro per le illuminazioni natalizie di Staffoli e Santa Croce. Li ha stanziati la giunta comunale dopo aver esaminato le richieste arrivate al Comune, rispettivamente da Mariangela Lopardo in qualità di presidente del Centro commerciale naturale di Staffoli per l’allestimento dell’illuminazione natalizia lungo via Livornese, da via delle Pinete fino al civico 70 nella frazione di Staffoli e da Laura Bilanceri, presidente del Centro commerciale naturale di Santa Croce concernente

l’allestimento dell’illuminazione natalizia da realizzare nel centro del capoluogo. Al Ccn di Staffoli la giunta comunale presieduta dalla sindaca Giulia Deidda ha deliberato di concedere 3mila euro. Mentre al Ccn di Santa Croce la giunta, nella stessa seduta, ha deciso di destinare 6mila euro per "contribuire all’illuminazione natalizia per il periodo di Natale 2023 tenuto conto dell’impegno delle due associazioni profuso per la

promozione del territorio".