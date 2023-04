"Illegittima nomina del commissario"

SAN MINIATO

"Palesi vizi di illegittimità dell’atto di nomina da parte del sindaco Simone Giglioli (nella foto) del dottor Paolo Profeti quale commissario della Asp Del Campana Guazzesi". Lo sostiene il Comitato permanente

per la salvezza

e la salvaguardia della gestione pubblica

della casa di riposo di San Miniato in una lettera inviata ai consiglieri comunali. "La nomina viene fatta ’ai sensi dell’articolo 14 comma 5 della legge regionale 432004’ – scrive il comitato – Tale norma prevede la possibilità per il Comune di ’sciogliere, previa diffida, gli organi

dell’azienda e nominare un commissario... Ma il consiglio del Del Campana Guazzesi non è stato sciolto, si è dimesso. Di conseguenza manca del tutto il presupposto giuridico per la nomina del commissario. Chiederemo al sindaco di San Miniato la revoca, in autotutela, del proprio decreto al fine di evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare all’Asp Del Campana

Guazzesi dal perdurare di una situazione di illegale nomina del proprio rappresentante legale e di

conseguente nullità di tutti gli atti da questi adottati. "Chiederemo anche l’intervento della Regione Toscana, per quanto di sua competenza". "In assenza dei provvedenti richiesti – conclude il comitato – faremo ricorso amministrativo al

Tar per chiedere la sospensione e l’annullamento del decreto".