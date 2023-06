Il volo su Notre-Dame Studenti attori all’Ipsia

PONTEDERA

Il teatro per azzerare le diversità e le disuguaglianze. Per aprirsi e sconfiggere la timidezza. Un teatro che diventa cinema tramite le riprese e le tecnologie tridimensionale, con studentesse e studenti dell’Ipsia Pacinotti di Pontedera protagonisti sul palco che diventa video. E non solo. In sartoria, nello studio di arrangiamenti e perfezionamenti tramite i computer. Ma anche come cantanti. Ne è nato un bellissimo musical liberamente ispirato al Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. dal titolo "Un volo su No3 Dame"

Il progetto dell’istituto diretto dalla preside Maria Giovanna Missaggia è stato curato e coordinato dagli esperti esterni Giovanni Franco Cassano e Stefano Orlando e ha visto il coinvolgimento di molti insegnanti dello stesso Ipsia, in partitolare la vicepreside Anna Maria Carosi, Maria Chiara Soldani, Daniela Calvetti, Alessandro Vaniglio che è stato anche uno degli attori protagonisti. Oltre a mettersi in gioco come attori, costumisti, tecnici del suono e delle immagini, studentesse e studenti dell’Ipsia si sono calati anche nel difficile ruolo di cantanti. Anche i canti del loro No3 Dame sono frutto del loro impegno.

"Quello che mi ha sorpreso dei ragazzi – dice Giovanni Franco Cassano – che mi ha colpito più di tutto è la loro voglia di fare, di fare di più. Sono stati instancabili, hanno lavorato anche fino alle nove di sera. E, allora, dico che i giovani, tanto criticati, si appassionano tanto, basta far avere loro uno scopo. E hanno dimostrato anche tanta professionalità".

Il video del musical dura circa un’ora ed è uno spettacolo davvero godibile. "Ovviamente non tutti i ragazzi sono coinvolgibioli allo stesso modo – aggiunge la preside dell’Ipsia Pacinotti, Maria Giovanna Missaggia – Ma chi non lo è perché sulla sua strada non ha avuto la fortuna di incontrare la persona giusta che abbia saputo stimolarli. Ringrazio tutti, in particolare i ragazzi. E mi preme dire che questo progetto non ha rallentato di un minuto la didattica perché si è svolto in orario extrascolastico. Questo lavoro è l’ennesima testimonianza di ciò che nella nostra scuola diciamo da sempre, dobbiamo tutto all’essere insieme, non al singolo individuo".

g.n.