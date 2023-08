Il vino e l’agricoltura Una vendemmia amara "Cali anche del 50%"

di Carlo Baroni

PONTEDERA

Come sarà la vendemmia 2023? Per la Valdera, la Valdicecina ed il Valdarno il settore vitivinicolo è un segmento strategico del mondo agricolo. Fare le prime previsioni di quella che sarà la raccolta dell’uva tra focolai di peronospora e maltempo non è certo semplice: "si preannuncia una raccolta difficile a livello di lavoro e di resa", dice Stefano Berti di Cia Etruria. Facciamo il quadro su cos’è successo e cosa sta accadendo.

Berti, tracciamo un primo copione...

"Mi verrebbe di parlare di vendemmia amara. Il meteo è stato davvero inclemente. Inoltre, rispetto al 2022 nei vigneti inumiditi dalle piogge abbondanti di maggio e giugno, la peronospora della vite è dilagata rapidamente lungo i filari, generando un clima di forte preoccupazione per la prossima campagna. Certo le difficoltà maggiori si presentano per i produttori biologici e biodinamici, rispetto a chi conduce un vigneto in modo convenzionale. Ma la vendemmia sarà magra in generale".

Cosa può fare la peronospora?

"La peronospora è un fungo noto da più di un secolo ai viticoltori europei che causa danni sia agli organi vegetali, come foglie, tralci e grappoli, sia agli organi riproduttivi, ossia il fiore. È uno dei funghi più insidiosi in quanto può arrivare a ridurre o azzerare la produzione in annate con elevata piovosità. Ed è quello che è successo"

Azzardiamo le prime stime?

"Le prime stime dell’Osservatorio dell’Unione italiana vini parlano di cali fino al 40%, a seconda degli areali. La nostra zona potrebbe vedere cali anche del 50%. Quindi una forte riduzione della produzione"

In termini di qualità?

"Le aziende hanno lavorato sodo per tutelare il prodotto, ma anche la qualità, specie in alcune tipologie, potrebbe risentirne un po’. Vediamo quando si arriva a fine agosto e inizieranno le prime operazioni di vendemmia: a quel punto valuteremo la qualità".

C’è tempo per rimediare?

"No, c’è solo da aspettare e verificare queste previsioni Queste ultime settimane poco potranno aggiungere. Anzi, speriamo che il meteo pazzo non faccia altri danni".

Produzione in calo, ma dai mercati c’è richiesta...

"Sì. Non sarà difficile che qualche azienda per soddisfare le richieste sia costretta ad acquistare uva sul mercato, ovviamente in modo trasparente e tracciato. Il problema è che il calo di produzione riguarda più o meno l’intero Paese".

La vendemmia porta sempre anche lavoro. Ci sarà meno richiesta per la raccolta?

"Temo proprio di sì. Anche per limitare i costi visto che quelli di produzione sono alle stelle. Diciamo che in agricoltura, in fatto di costi, siamo arrivati al massimo storico".